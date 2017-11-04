Волкер: Россия на 100% контролирует происходящее на Донбассе

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер отмечает, что Российская Федерация на 100% контролирует происходящее на Донбассе.

Об этом он сказал на брифинге в Вашингтоне, говорится в материалах на сайте Госдепартамента США.

Волкер не согласился с предположением российских журналистов, что ситуация на Донбассе является "внутренним спором", отвечая на вопрос об отсутствии диалога между Киевом и псевдоформированиями ДНР и ЛНР.

"Это не внутренний конфликт. Это не этнический конфликт. Это не конфликт коренного народа. Это конфликт, где в восточной части вы имеете ситуацию, при которой на 100% от российского командования и контроля зависит то, что там происходит", - заявил Волкер.

Однако, по его словам, на востоке Украины "очевидно были наняты люди для участия в военных операциях и для работы в гражданской администрации так называемых ЛНР и ДНР".

"Но это управляется Россией, и поэтому здесь соответствующим собеседником является Россия", - подчеркнул Волкер.

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"Как я сказал, Россия является той стороной, которая здесь принимает решение, и я считаю, что в этом направлении я должен сосредоточить усилия США - непосредственно вступить в контакт с Россией", - заявил спецпредставитель США.

Также он объяснил, при каких условиях лично посетил бы Донецк и Луганск.

"Если мы это урегулируем (конфликт на Донбассе - УНИАН), если мы будем иметь безопасность для всех людей на востоке Украины - русскоязычных и украиноязычных, и всех остальных, которые там живут, и Минские соглашения будут выполнены, а суверенитет Украины затем будет восстановлен, я с радостью осуществил бы визит как в Луганск, так и Донецк", - подчеркнул Волкер.

Также он сказал, что при таких условиях он также хотел бы увидеть, как восточные территории Украины будут восстанавливаться.