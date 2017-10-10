Стало известно, кто будет докладчиком на дебатах ПАСЕ по украинскому закону об образовании
Также для выступления на дебатах зарегистрировались 26 депутатов из разных стран.
Член делегации Эстонии Андрес Херкель будет докладывать во время срочных дебатов на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по украинскому закону об образовании. Об этом говорится в обновленной повестке дня сессии, обнародованной на сайте ПАСЕ, передает радио Свобода. Херкель является членом комитета по культуре, науке, образованию и медиа.
Читайте такжеГлава МИД Венгрии выступил за пересмотр Соглашения об ассоциации Украина-ЕС из-за закона об образованииТакже для выступления на дебатах зарегистрировались 26 депутатов, в частности, от Украины, Румынии, Венгрии, Молдовы, Бельгии, Германии, Франции.
Как сообщал УНИАН, 9 сентября стало известно, что ПАСЕ на осенней сессии проведет срочные дебаты относительно принятого в Украине закона «Об образовании». Согласно порядку сессионной недели ПАСЕ, утвержденным Бюро ассамблеи, дебаты по украинскому вопросу состоятся 12 октября.
Украинский закон «Об образовании» вступил в силу 28 сентября. Норма закона относительно языка образования, государственного, вызвала критику как в Украине, так и за рубежом. В МИД Венгрии пообещали блокировать шаги на пути евроинтеграции Украины из-за закона об образовании. В Киеве такие заявления Будапешта назвали истеричными. Кроме того, с критикой закона выступали Румыния, Болгария, Греция, Польша и Россия, а также президент Молдовы.