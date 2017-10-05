Скандал вокруг образовательного закона в Украине: Венгрия попытается добавить языковой вопрос в декларацию "Восточного партнерства"

Венгрия может настоять на включении в итоговую декларацию саммита "Восточного партнерства" вопрос по закону об образовании в Украине. Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Венгрия может настоять на добавлении языкового вопроса относительно закона "Об образовании в Украине" в финальной декларации саммита "Восточного партнерства", - говорится в его сообщении.

#Hungary might insist on adding language about #Ukraine’s language law in the final #EaP declaration — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 5, 2017

Как сообщал УНИАН, 5 сентября Верховная Рада приняла Закон «Об образовании», предусматривающий введение 12-летнего среднего образования для детей, которые пойдут в школу в следующем году.

Законом предусмотрено, что представителям национальных меньшинств Украины гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

МИД Румынии выразил обеспокоенность в связи с нормами этого закона о языке обучения представителей национальных меньшинств Украины.

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В МИД Польши выразили надежду, что Украина будет соблюдать обязательства, данные Варшаве, об изучении польским нацменьшинством родного языка. В заявлении ведомства говорится, что "МИД Польши будет внимательно наблюдать за процессом внедрения закона и предпримет все необходимые шаги по обеспечению полякам в Украине доступа к обучению на польском языке. Мы убеждены, что украинская сторона будет соблюдать обязательства проведения консультаций с нами о возможных нормативных актах в контексте употребления языков нацменьшинств ".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет поддерживать инициативы Украины в международных организациях в связи с нормами нового закона об образовании, касающимися языков обучения представителей национальных меньшинств Украины.

Болгария, Венгрия, Румыния и Греция решили обратиться в Совет Европы и ОБСЕ из-за нового закона об образовании в Украине.

12 сентября премьер-министр Владимир Гройсман поручил министру иностранных дел Павлу Климкину и министру образования Лилии Гриневич провести встречу с послами стран Евросоюза в Украине и разъяснить детали закона об образовании в части, касающейся языков обучения представителей национальных меньшинств.