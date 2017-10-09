ПАСЕ решила провести срочные дебаты по украинскому закону об образовании

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на осенней сессии проведет срочные дебаты по ст. 7 украинского закона "Об образовании", подтвердив запрос венгерских и некоторых других депутатов.

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Руководящий орган ассамблеи должен был избрать для дебатов одну из трех тем – массовые нарушения прав человека в Мьянме, кризис в Каталонии или украинский языковой вопрос. По сути, стоял выбор между двумя последними, или же парламент мог отказаться от срочных дебатов. От обсуждения каталонского кризиса отказались, чтобы не накалять конфликт.

Украинский вопрос также не смогли сразу принять, голоса разделились пополам. Противники его рассмотрения аргументировали, что необходимо дождаться заключения Венецианской комиссии, однако со второго раза утвердили с минимальным преимуществом.

ПАСЕ будет рассматривать соответственную резолюцию в четверг.