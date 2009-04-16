Продвижение «агрессивного румынизма» несет угрозу для Украины - Воронин

Президент Молдовы Владимир ВОРОНИН считает, что продвижение "фундаменталистского и агрессивного румынизма" и действия по политической дестабилизации Молдовы угрожают территориальной целостности Украины.

Об этом он заявил вчера в своем телеобращении к нации, передает ИА "Новости - Молдова".

"Продвижение фундаменталистского и агрессивного румынизма, как и действия по политической дестабилизации Молдовы, только подпитывают приднестровский сепаратизм, оправдывая его предостережение о существовании неизбежной угрозы, которая исходит со стороны Румынии", - заявил В.ВОРОНИН.

"Именно поэтому все те, кто открыто вдохновляет несовершеннолетних граждан моей страны фантастическими сценариями о воссоздании Великой Румынии, в первую очередь подрывают региональную стабильность. Не говоря уже о том, что провокационные действия под прикрытием патриотизма наносят несомненный ущерб и национальным интересам Украины, и ее территориальной целостности, подталкивая, таким образом, весь регион к угрозе опасной балканизации", - сказал он.

В тоже время В.ВОРОНИН заявил, что Молдова "желает развивать самые добрые и прочные отношения дружбы и сотрудничества с Румынией".

"Но мы вправе требовать от бухарестских властей относиться к нам с уважением и честно, как к суверенному государству, как к народу, который живет по законам своей страны без внешнего вмешательства, развивая демократию в европейском духе и в соответствии с международными нормами и международной практикой", - подчеркнул Президент.

По мнению В.ВОРОНИНА, "в нынешних условиях лучшим доказательством европейских устремлений Румынии, ее искреннего уважения к молдавской государственности станет подписание Базового политического договора между нашими странами и подписание договора о границе".

"Но еще большим вкладом Румынии в развитие европейской перспективы для Молдовы стала бы активизация усилий Румынии в рамках Евросоюза по предоставлению гражданам Молдовы права на свободное перемещение", - подчеркнул Президент Молдовы.