НАБУ обратилось к иностранным партнерам с запросами о розыске и задержании Онищенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось к иностранным партнерам с запросами о розыске и задержании народного депутата Александра Онищенко.

Об этом говорится на странице НАБУ в Facebook.

«Решение Интерпола об объявлении в розыск народного депутата Александра Онищенко, причастного к организации так называемой «газовой схемы», в результате чего Украине был нанесен ущерб в размере более 3 млрд грн, технически позволило бы быстрее задержать подозреваемого. Впрочем, отказ в запросе украинской стороны не запрещает сотрудничество Национального бюро с компетентными органами других стран в контексте розыска, задержания и в дальнейшем возможной экстрадиции Александра Онищенко», - сказано в сообщении.

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В НАБУ также напомнили, что Украина как участник Европейской конвенции о выдаче правонарушителей имеет право обращаться с соответствующим пакетом документов к другим государствам относительно розыска, задержания и рассмотрения вопроса об экстрадиции разыскиваемого лица, если следствию известно, что оно находится на территории этого государства.

«Сейчас Бюро сотрудничает с рядом иностранных партнеров. Владея информацией о возможном пребывании Александра Онищенко на территории некоторых стран, НАБУ обратилось к ним с соответствующими запросами», - говорится в сообщении и отмечается, что более подробная информация пока не разглашается ввиду тайны досудебного расследования.

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2016 года в НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая причинила ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО "Укргаздобыча".

Согласно доказательствам, полученным в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является Онищенко, которого Верховная Рада 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест, но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

Всего в рамках данного уголовного производства было задержано 12 подозреваемых, пятеро из которых признали себя виновными и согласились на сотрудничество со следствием.

12 апреля Онищенко заявил, что одна из стран Европы предоставила ему статус политического беженца.

3 мая стало известно, что Интерпол отказался объявлять в розыск народного депутата.