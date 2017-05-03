Интерпол отказался объявлять в розыск Александра Онищенко - СМИ

Интерпол отказался объявлять в розыск народного депутата Украины Александра Онищенко, которого в Украине подозревают в организации схемы по хищению средств в газовой сфере.

Об этом "Украинской правде" сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Таркало.

По его словам, Комиссия по контролю за файлами Интерпола на 99-й сессии приняла решение отказать в объявлении в розыск Онищенко.

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«Эту информацию украинское бюро Интерпола передало в НАБУ», - говорится в сообщении.

В то же время сам Онищенко в комментарии УП сказал, что пока ничего не знает о решении Интерпола.

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2016 года в НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая причинила ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО "Укргазвыдобування".

Согласно доказательствам, полученным во время досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является Онищенко, которого Верховная Рада 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест, но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

Всего в рамках данного уголовного производства было задержано 12 подозреваемых, пятеро из которых признали себя виновными и согласились сотрудничать со следствием.

12 апреля Онищенко заявил, что одна из стран Европы предоставила ему статус политического беженца.