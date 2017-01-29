РФ блокирует Минские соглашения и освобождение заложников в ожидании лояльности новой администрации США – Геращенко

Российская Федерация блокирует выполнение Минских договоренностей в ожидании лояльности к себе со стороны новой администрации США и новых правительств ряда европейских стран.

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Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко написала в Facebook.

"Выполнение Минских соглашений были заблокированы РФ и марионеточными "руководителями республик" и потому, что РФ не собирается пока уходить из Донбасса (но цель Москвы - это не покорение шахтерского края, а вся Украина), и потому, что Кремль откровенно ждал, что новая администрация в США может быть более лояльной. А еще Кремль ожидает, что 2017 год принесет более лояльные правительства в ряде европейских стран", - написала Геращенко.

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По ее мнению, именно поэтому также с сентября фактически заблокирован вопрос освобождения украинских заложников. Как отметила Геращенко, "для Москвы это козырь в торгах за снятие санкций". Она пояснила, что речь идет и о политзаключенных в РФ, и о заложниках на оккупированных территориях.

«Плохо, что мир позволяет Кремлю, который более двух лет незаконно удерживает украинцев, использовать заложников как элемент торга», - отметила она.

В связи с этим, по мнению Геращенко, в этом контексте очень важна солидарная позиция стран ЕС, уже высказанная лидерами Германии, Франции, Великобритании, что санкции должны продолжаться до полного выполнения Минских соглашений, то есть до возвращения Украине контроля над границей, а вопросы безопасности и гуманитарные вопросы должны быть первоочередными.