Трамп и Путин не обсуждали отмену санкций против России - The New York Times
Президент США Дональд Трамп и президент Российской Федерации Владимир Путин во время первого телефонного разговора после инаугурации нового президента США избежали темы отмены американских санкций, введенных предыдущей администрацией Барака Обамы из-за вторжения России в Украину.
Об этом сообщает The New York Times.
Издание отмечает, что Трамп в субботу, 28 января, начал «новую дипломатическую эру» с Россией, проведя с Путиным часовой телефонный разговор и пообещав улучшить отношения между странами после почти трех лет конфликтов, которые могли привести к новой "холодной войны" между Востоком и Западом.
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По данным The New York Times, лидеры обсуждали борьбу с терроризмом и расширение экономических связей, но почти не вспоминали "вбитый клин" в двусторонние отношения между странами с момента аннексии Россией Крыма и финансирования ею войны на востоке Украины.
Как отмечает издание, хотя Трамп ранее выражал готовность отменить санкции против России, эта тема не поднималась во время телефонного разговора, о чем сообщают источники с обеих сторон.
Как сообщал УНИАН, 28 января Трамп и Путин около 45 минут общались по телефону.
В Белом доме заявили, что разговор президентов стала значимым началом в улучшении отношений между США и РФ.
В то же время пресс-служба Кремля заявила, что Путин и Трамп договорились наладить партнерские отношения по поводу конфликта в Украине.