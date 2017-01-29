Трамп и Путин не обсуждали отмену санкций против России - The New York Times

Об этом сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что Трамп в субботу, 28 января, начал «новую дипломатическую эру» с Россией, проведя с Путиным часовой телефонный разговор и пообещав улучшить отношения между странами после почти трех лет конфликтов, которые могли привести к новой "холодной войны" между Востоком и Западом.

Читайте такжеОлланд – Трампу: санкции против РФ можно отменять только после выполнения Минских договоренностей

По данным The New York Times, лидеры обсуждали борьбу с терроризмом и расширение экономических связей, но почти не вспоминали "вбитый клин" в двусторонние отношения между странами с момента аннексии Россией Крыма и финансирования ею войны на востоке Украины.

Как отмечает издание, хотя Трамп ранее выражал готовность отменить санкции против России, эта тема не поднималась во время телефонного разговора, о чем сообщают источники с обеих сторон.

Как сообщал УНИАН, 28 января Трамп и Путин около 45 минут общались по телефону.

В Белом доме заявили, что разговор президентов стала значимым началом в улучшении отношений между США и РФ.

В то же время пресс-служба Кремля заявила, что Путин и Трамп договорились наладить партнерские отношения по поводу конфликта в Украине.