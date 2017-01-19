Оккупанты активно завозят в Крым россиян и "выживают" татар – Джемилев

Российские власти проводят замену населения в оккупированном Крыму, завозя туда россиян и стимулируя "добровольную эмиграцию" крымских татар. Об этом лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил в интервью изданию "Новое время".

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"Россия активно приглашает в Крым граждан России. Только офисных работников, по данным крымских властей, в Крым завезено около 15 тыс. человек, и это неокончательная цифра. Прибывшие получают льготы в школах, детских садах, а также в выделении земли, приобретении квартир и устройстве на работу", - рассказал Джемилев.

Таким образом, поясняет лидер крымских татар, Россия совершает военное преступление: "Проводится интенсивная замена населения. А это грубое нарушение Женевской конвенции 1949 года о статусе временно оккупированных территорий, которое относится к разряду военных преступлений".

Прокуратура АРК, созданная в Украине после оккупации Крыма, сейчас занимается расследованием и этого правонарушения, добавил Джемилев.

"Россия прибегает к тактике "выживания" и "добровольной" эмиграции крымских татар из Крыма. Массовые обыски, тайные похищения, необъясненные убийства — все это заставляет людей не только молчать о своих правах, но и покидать родину. За три года на материковую часть страны переехали около 50 тыс. человек, из них около 25 тыс.— крымские татары. При том, что мы призываем оставаться в Крыму, многие сталкиваются с прямой угрозой жизни", - напомнил Мустафа Джемилев.

Полную версию интервью с Мустафой Джемилевым читайте в свежем номере журнала "Новое время" за 20 января 2017 года.