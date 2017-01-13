Экс-регионала Ефремова конвоировали из СИЗО в Луганскую область - ГПУ

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

“Он находится в Старобельском СИЗО. В понедельник на 10.00 назначено судебное заседание”, - сказала она.

В то же время сторона защиты Ефремова заявляет, что не имеет точных данных относительно места пребывания своего подзащитного, поскольку официально не получала уведомлений от компетентных органов ни о дате и времени подготовительного судебного заседания в Старобельском районном суде Луганской области, ни о возможном конвоировании Ефремова.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил адвокат Ефремова Александр Мельников.

По его словам, "как выяснилось, назначенное на сегодня судебное заседание не состоялось, и вроде бы перенесено на понедельник, более детально будем знать позже".

"С ним (Ефремовым - УНИАН) мы вчера вечером встречались. Но, по слухам, его уже отправили туда (в Старобельск). Официальных сообщений мы не получили", - сказал Мельников.

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Вместе с тем, согласно информации, размещенной на сайте Старобельского суда, заседание по делу Ефремова должно было состояться сегодня в 10.00 под председательством председателя суда Александра Пелиха.

Как сообщал УНИАН, 4 января Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова. Его обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч.3 ст.27, ст.341 УК Украины); в пособничестве в захвате Управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч.5 ст.27, ст.341 УК Украины).

Также Ефремову инкриминируют совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, совершенные лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия (ч.3 ст.110 УК Украины); организационное и иное содействие созданию и деятельности террористической организации «Луганская народная республика» (ч.1 ст.258-3 УК Украины); государственную измену (ч.1 ст.111 УК Украины).

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Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

1 августа Печерский райсуд Киева принял решение арестовать экс-депутата на 2 месяца без права внесения залога. 27 сентября суд продлил срок пребывания Ефремова под стражей еще на 60 суток. 24 ноября суд еще раз продлил ему арест до 22 января 2017 года.