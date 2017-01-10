СБУ опровергла информацию о "нечеловеческих" условиях пребывания Ефремова в изоляторе

Как сообщается на странице СБУ в Facebook, за все время пребывания под стражей Ефремов и его адвокаты не подали ни одной жалобы, в том числе на условия содержания.

«Александр Ефремов находится в стандартной двухместной камере площадью 13,5 квадратных метров, которая оборудована всем необходимым. Окно с форточкой свободно открывается по желанию задержанного», - говорится в сообщении.

Для прекращения спекуляций Служба безопасности Украины по обращению адвокатов готова предоставить возможность для ознакомления с условиями содержания Ефремова уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской.

Как сообщал УНИАН, 4 января Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова. Его обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч.3 ст.27, ст.341 УК Украины); в пособничестве в захвате Управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч.5 ст.27, ст.341 УК Украины).

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Также Ефремову инкриминируют совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, совершенные лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия (ч.3 ст.110 УК Украины); организационное и иное содействие созданию и деятельности террористической организации «Луганская народная республика» (ч.1 ст.258-3 УК Украины); государственную измену (ч.1 ст.111 УК Украины).

Ефремова задержали 30 июля в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

1 августа Печерский райсуд Киева принял решение арестовать экс-депутата на 2 месяца без права внесения залога.

27 сентября суд продлил срок пребывания Ефремова под стражей еще на 60 суток.

24 ноября суд еще раз продлил ему арест до 22 января 2017 года.