Савченко вышла из "Батькивщины" – депутат

Об этом в комментарии УНИАН сообщил депутат от фракции «Батькивщина» Иван Крулько.

«Да, я подтверждаю это», – сказал он, не уточнив других деталей.

В пресс-службе Савченко пока эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Как сообщал УНИАН, вчера лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, комментируя по просьбе журналистов встречу Савченко в Минске с главарями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», сказала, что Савченко не координирует свои действия с партией «Батькивщина».

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На уточняющий вопрос, будет ли рассматриваться вопрос о возможном исключении Савченко из фракции «Батькивщина», Тимошенко ответила, что на заседании фракции будет разговор с Савченко по поводу ее действий.

Как сообщали некоторые СМИ, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Советник председателя СБУ Юрий Тандит заявил, что Савченко не предупреждала СБУ о своей поездке в Минск для встречи с главарями боевиков.

Савченко возглавляла избирательный список "Батькивщины"на досрочных парламентских выборах осенью 2014 года.