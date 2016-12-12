Тайная встреча Савченко с боевиками "Л/ДНР" происходила в присутствии российской стороны

Во время пресс-конференции после тайного визита в Минск народный депутат от "Батькивщины" Надежда Савченко заявила, что встречалась с главарями террористов "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким в присутствии российской стороны. Об этом сообщает "112 Украина".

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"СБУ работает надежно, украицам бояться нечего. Я сотрудничаю с СБУ в законных рамках, как нардеп Украины. Порошенко - не враг украинцам. Он, как и мы все, хотим забрать наших ребят из плена, всех наших политзаключенных из России. Я уверена, что президент на своем уровне делает все возможное для этого. Да, состоялась встреча в Минском формате, в трехстороннем, с присутствием российской стороны, с присутствием Захарченко и Плотницкого... Я не ставила в известность "Батькивщину", потому что у каждого нардепа, независимо от партии или от чего, его выбирает народ", - заявила Савченко.

Как сообщали некоторые СМИ, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Советник председателя СБУ Юрий Тандит заявил, что Савченко не предупреждала СБУ о своей поездке в Минск для встречи с главарями боевиков.