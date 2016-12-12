СМИ рассказали подробности встречи Савченко с террористами в Минске

Об этом рассказал источник "Обозревателя", также находившийся в то время в столице Беларуси.

"Не секрет, что Минские соглашения зашли в тупик, но переговоры ведутся "по всем фронтам". И Захарченко, и Плотницкий не отказываются встречаться, если речь идет об обмене пленными. А нам, конечно же, нужно вытащить своих людей, и в этой ситуации мы готовы разговаривать с кем угодно", - подчеркнул источник.

Также он сообщил, что Надежду Савченко в Минск согласился взять Владимир Рубан ("Офицерский корпус"), однако там она повела себя "опасно".

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"Надежда всегда отличалась неуравновешенностью, но во время переговоров это просто недопустимо. В Минске она стала настаивать – мол, обменивать можно только по такой-то схеме. Тут уже Рубан не выдержал и осадил ее: "Ты сюда что, условия ставить пришла?", - рассказал собеседник издания.

Такое поведение нардепа, по мнению источника, может серьезно навредить переговорам по обмену пленными и, соответственно, освобождению наших людей: "в переговорном процессе каждое слово должно быть взвешенным, выверенным и корректным".

Он также добавил, что информацию о поездке Надежды Савченко в Минск, и ее присутствии на встрече с Плотницким и Захарченко, Андрею Дзиндзе (он первым сообщил о "путешествии" нардепа – Ред.), скорее всего, "слил кто-то из СБУ". Так как доступ к информации об этих переговорах имело всего несколько человек, да и без ведома службы такие переговоры в принципе невозможны.

"Встречу не собирались освещать в СМИ, так как переговоры по обмену пленными практически всегда ведутся за закрытыми дверьми и обычно озвучивается уже результат - освобождение ребят. А любой анонс подобной встречи может привести к срыву этого процесса", - рассказал источник.

Как сообщали некоторые СМИ, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Сегодня Плотницкий подтвердил встречу с Савченко в Минске, а сама она отказывается ее комментировать.