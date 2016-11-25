МИД Украины отреагировало на планы РФ создать объединенную группу войск с оккупационным режимом Абхазии

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины.

Как отмечается в документе, этим актом российская сторона намерена легитимизировать противоправное размещение российских военных подразделений и боевиков, терроризирующих население Абхазии.

«При этом российская сторона грубо нарушает свои международные обязательства, в частности по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Такие действия усиливают напряжение в регионе, становятся помехой планам по развитию международных транспортных и энергетических коридоров, создают условия для дальнейшего упадка оккупированных территорий и вызывают новые миграционные потоки», - отметили в МИД.

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Украина еще раз призывает Россию вывести свои военные подразделения с оккупированных территорий Грузии, чтобы обеспечить создание международных и национальных механизмов безопасности в Абхазии и Цхинвальском регионе и восстановить территориальную целостность и суверенитет Грузии, отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства Украины.

Как сообщалось, 22 ноября Путин подписал закон о ратификации «соглашения» об объединенной группировке войск вооруженных сил Абхазии и России, что предполагает создание общего пространства безопасности и обороны.

Ранее Государственный департамент США раскритиковал создание совместных вооруженных сил России и Абхазии, которую США считают неотъемлемой частью Грузии.