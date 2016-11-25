Украинских журналистов не пускают в здание Ростовского областного суда, где пройдет допрос Януковича
13:35, 25 ноября 2016Политика
1820 0
Украинских журналистов не пускают в здание Ростовского областного суда РФ, где пройдет допрос экс-президента Виктора Януковича в режиме видеосвязи со Святошинским райсудом Киева.
Этот сотрудник поменял списки журналистов в ростовском областном суде / фото Роман Цимбалюк, УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, пропуск журналистов в суд начался за час до начала допроса (13.00 по киевскому времени).
В частности, к суду не пускают корреспондента и оператора телеканала ТРК «Украина», а также корреспондента и оператора УНИАН.
Причем украинские журналисты прошли в здание суда, их заметили в соответствующем списке, однако после этого вышел мужчина в гражданском, поменял списки и заявил, что нужно пропускать по новым списком, в котором украинских СМИ уже нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter