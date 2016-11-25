Украинских журналистов не пускают в здание Ростовского областного суда, где пройдет допрос Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, пропуск журналистов в суд начался за час до начала допроса (13.00 по киевскому времени).

В частности, к суду не пускают корреспондента и оператора телеканала ТРК «Украина», а также корреспондента и оператора УНИАН.

Причем украинские журналисты прошли в здание суда, их заметили в соответствующем списке, однако после этого вышел мужчина в гражданском, поменял списки и заявил, что нужно пропускать по новым списком, в котором украинских СМИ уже нет.