Шимкив объяснил, что помешало обновить штат Администрации президента на 80%
04:57, 25 ноября 2016Политика
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Заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив заявил, что после того, как он занял свою должность в сентябре 2014 года, штат администрации был сокращен на 27%.
Штат АП обновленный на 60% / фото: УНИАН
Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть", передает ТСН.
"Это самая большая цифра, которая есть на сегодняшний момент среди государственных органов власти", - сказал Шимкив.
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Также, по словам Шимкива, штат АП обновлен на 60%, хотя он обещал обновить на 80%.
Заместитель главы АП отметил, что в ведомстве было создано два профсоюза, которые блокируют увольнение людей, поэтому процесс обновления Администрации происходит не так быстро, как он ожидал.
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