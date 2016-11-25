Шимкив объяснил, что помешало обновить штат Администрации президента на 80%

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть", передает ТСН.

"Это самая большая цифра, которая есть на сегодняшний момент среди государственных органов власти", - сказал Шимкив.

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Также, по словам Шимкива, штат АП обновлен на 60%, хотя он обещал обновить на 80%.

Заместитель главы АП отметил, что в ведомстве было создано два профсоюза, которые блокируют увольнение людей, поэтому процесс обновления Администрации происходит не так быстро, как он ожидал.