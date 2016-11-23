Янукович активно готовится к видеодопросу, уже провели тестовый звонок - адвокат

"Безусловно, все в силе, допрос состоится. Был проведен пробный звонок, была проведена тестовая связь между Святошинским и Ростовским судом, отличная связь, проблем во время этой коммуникации не возникло. Допрос, которого так долго ждала защита, состоится. Он был инициирован Януковичем, именно он обращался в Святошинский суд с этой просьбой. Я опровергаю информацию о запросах, ни одного запроса в РФ с просьбой оказать содействие в допросе Януковича не приходило", - цитирует его 112.ua.

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Адвокат отметил, что Януковичем в ГПУ была доставлена еще год назад информация относительно его адреса, его статуса, были получены документы, подтверждающие его юридический статус пребывания в РФ, и что в ГПУ эти документы есть.

"Безусловно, Виктор Федорович активно готовится к допросу. Он будет проходить в открытом режиме, любые попытки сделать его закрытым, будут незаконными", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, накануне Сердюк предупредил о возможной попытке сорвать допрос Януковича.

Напомним, 22 ноября председательствующий по делу экс-"беркутовцев" судья Сергей Дячук заявил, что Святошинский райсуд имеет техническую возможность провести в режиме видеоконференции допрос Януковича и бывшего командующего внутренних войск МВД Станислава Шуляка.

Вместе с тем прокурор Алексей Донской не исключил возникновения технических проблем с видеосвязью во время допроса Януковича.

Справка УНИАН. Святошинский райсуд Киева рассматривает дело в отношении пятерых экс-бойцов спецподразделения МВД «Беркут»: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

В мае этого года суд решил допросить в режиме видеосвязи Януковича в качестве свидетеля по этому делу.

В июле суд начал техническую подготовку к дистанционному допросу экс-президента.