Ляшко назвал Тимошенко "московской кукушкой", заявил о ее планах по захвату власти (видео)

Об этом он заявил журналистам в Раде, передает ТСН.

"Очень зол на Юльку. Эта московская зозуля, одетая в украинские вышиванки, пыталась чужими руками реализовать путинский, кремлевский план по захвату власти. Моей злости нет границ", - заявил Ляшко.

"Взяла использовала деда, героя, политзаключенного в своих грязных кремлевских политиграх, поэтому я считаю и обращаюсь с требованием к президенту Порошенко лишить Тимошенко украинского гражданства за антигосударственную деятельность", - заявил он.

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Ляшко хочет выслать Тимошенко в Россию, где "Путин ей даст российское гражданство, ведь она его заслужила". "Вместе с гражданством и звание героя России за подрывную деятельность, которую московская зозуля проводит в Украине. Ты герой, хочешь отставки Петра? Выйди на трибуну и скажи... Чего перед собой деда пихаешь? Лиса драная", - подытожил лидер радикалов.

По мнению Ляшко, Тимошенко хочет власти ценой уничтожения и развала страны. "Ты подумай, дура, на чем ее (власть) получишь, на развалинах страны?", - возмутился он.

Напомним, Ляшко заявил, что на нардепа от "Радикальной партии" Юрия Шухевича готовилось покушение и угроза его жизни существует по сей день. Политик пояснил, что Шухевича обманом подговорили произнести предложение инициировать импичмент Порошенко. А после этого планировали убить, так, чтобы подозрения пали на главу государства. Как доказательство Ляшко показал проект постановления об импичменте, с которым якобы шел на трибуну Шухевич. Авторами плана лидер "радикалов" назвал окружение Виктора Медведчука и Юлии Тимошенко.

В "Батькивщине" говорят, что предоставили слово представителю "радикалов" Шухевичу, потому что в его фракции запретили выступление, а это – уважаемый человек. Сопровождали нардепа к трибуне, потому что тот плохо видит и нуждается в помощи. А что упомянутый "радикалами" Билык, с которым в кулуарах подрался нардеп Мосийчук, попал в ВР по письменному требованию Тимошенко – то это была просьба самого Шухевича, который считал этого человека членом своей команды.