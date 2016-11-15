В Раде человек Медведчука напал на депутатов Радикальной партии, Ляшко также попал в потасовку (видео)

Депутаты из фракции Радикальной партии обвинили этих людей в том, что они хотели использовать Шухевича в целях, которые преследует лидер фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, передает корреспондент УНИАН.

Как известно, сегодня в парламенте в то время, когда должен был выступать представитель фракции ВО "Батькивщина", был объявлен к выступлению член фракции Радикальной партии Юрий-Богдан Шухевич. Тогда председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко не дал выступить Шухевичу, и был объявлен перерыв.

По словам Ляшко, люди, которые попали в парламент с письмом Тимошенко к охране, где содержалась просьба о их допуске в здание, пытались "использовать нашего собрата, Героя Украины, политзаключенного, абсолютно честного и ответственного человека Юрия Шухевича".

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Ляшко добавил, что эти люди "являются представителями Медведчука" и старались использовать Шухевича "для реализации московских планов". "Именно поэтому наша фракция попросила перерыв, где мы обсудили эту ситуацию, и по результатам перерыва вы услышали абсолютно взвешенное, государственное, требовательное выступление господина Юрия Шухевича", - отметил Ляшко.

Он напомнил, что Шухевич требовал обнародования всех Минских договоренностей, в том числе секретных протоколов, и отметил, что Радикальная партия поддерживает выступления людей за улучшение жизни, но "это не может делаться под диктовку Медведчука и его помощников".

Ляшко говорит, что именно люди Виктора Медведчука и Тимошенко подготовили для Шухевича выступ, который так и не прозвучал с трибуны парламента. Мужчина, который принимал участие в конфликте с Ляшко и представителями фракции Радикальной партии, назвался Александром Билыком и сообщил, что "в эту субботу во Львове мы - патриоты Украины - создали объединение патриотических сил Украины, и на этом собрании присутствовал г-н Шухевич". Он считает, что реакция Ляшко и его однопартийцев связана с тем, что "формируется действительно проукраинская правильная сила, которая может что-то сделать". Он отметил, что вместе с "афганцами" был на Майдане. Билык также сообщил, что сегодня Шухевич должен был выступить о создании объединения патриотических сил, но Ляшко не дал этого сделать.

На своей странице в Facebook "радикал" Андрей Лозовый написал, что мужчина, который бросался на депутатов РПЛ, - Билык - охранник Виктора Медведчука.