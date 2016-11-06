СМИ: Украина готова открыть спецкоридор для вывода российских войск из Приднестровья

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил ряд молдавских СМИ.

В частности, портал Deschide.MD отмечает, что это стало известно 6 ноября во время совещания в Одессе министров обороны Украины и Республики Молдова Степана Полторака и Анатола Шалару.

По информации издания, отвечая на вопросы журналистов, министр Молдовы заявил, что вооружения, размещенные на военных складах в селе Колбасно, представляют значительную опасность как для жителей Молдовы, так и для Украины, «не говоря уже о населении левобережья Днестра».

Издание отмечает, что до конца 2016 года будет разработан подробный план по вывозу вооружения и выводу российских войск.

Deschide.MD приводит слова Шалару: «Вместе с украинским коллегой мы обсудили вопрос создания специального коридора для российских военных, находящихся в приднестровском регионе, а также для боеприпасов, находящихся на хранении в селе Колбасна. Молдавское военное ведомство было официально проинформировано о том, что украинская сторона готова подготовить специальный коридор для вывода российских войск и вооружения».

«Мы договорились о встрече военных экспертов обеих стран на территории Украины, для того, чтобы обсудить ряд вопросов технического характера: выезд соответствующих конвоев из Молдовы и пути, по которым они войдут на территорию Украины, а также их дальнейший маршрут по территории Украины», - цитирует СМИ молдавского министра обороны.

Отмечается, что по завершению всех экспертиз и уточнению соответствующих вопросов, будет проинформирован офис ОБСЕ, так как по обоюдному желанию сторон данная миссия должна происходить под эгидой ОБСЕ и ООН. До конца текущего года планируется провести еще одну официальную встречу для того, чтобы завершить обсуждения и определиться с этапами, согласно которым, будет проведена операция по вывозу вооружений и выводу войск РФ с приднестровской территории.

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«Далее мы намерены обратиться в международные организации для того, чтобы они оказали влияние на руководство РФ и поспособствовали началу указанного процесса эвакуации. С нашей стороны для этого будут предоставлены все виды помощи и пути для транспортировки: наземный, воздушный, морской», - заявил Шалару.

Глава оборонного ведомства также подчеркнул, что Молдова практически не понесет никаких затрат, исключая некоторые виды вооружений, пришедшие в негодность и эвакуация которых, принимая во внимание их техническое состояние, опасна или просто невозможна.

«Но и в этом случае нам на помощь придут американские партнеры и партнеры из ОБСЕ, согласившиеся предоставить технические средства и финансирование для уничтожения подобного вооружения на специальных полигонах на территории нашей страны», - говорится в сообщении.

Министры убеждены, что подобные операции помогут Молдове избавиться от угрозы самопроизвольных взрывов вооружений, находящихся на военных складах еще со времен Второй мировой войны.

На данный момент оперативная группировка российских войск (ОГРВ) на территории Молдовы располагает контингентом в 1200 военных, из которых 500-600 – профессиональные военные.

«Здесь Российская Федерация фактически прибегла к обману, сменив миротворцев, прибывших официально на территорию Молдовы, на отряды ОГРВ. Таки образом, была осуществлена ротация военных российской стороны. Одним из источников ротации стал набор в ряды военнослужащих местного населения», - сообщает портал.

В ходе переговоров министров также была обсуждена и внутренняя политическая ситуация в обеих странах. В данном ключе Шалару попросил украинскую сторону объявить лидера социалистов Игоря Додона нежелательной персоной на территории соседнего государства.

«Заявления этого человека, являются опасным прецедентом. В контексте признания аннексии Крыма в результате референдума такая же ситуация может ожидать и приднестровские районы Молдовы, так как и здесь имел место такой же референдум «по объединению с Россией», - сказал он.

В Минобороны Украины данную встречу пока не комментируют, официальные представители этого ведомства в Одессе заявили УНИАН, что «информацией об этом не располагают».