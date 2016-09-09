Кремль "не может комментировать" заявления Приднестровья о подготовке к присоединению к РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Я не могу ответить на этот вопрос. Мне не известно о какой-либо реакции (Кремля). Нужно понимать, на чем основываются такие действия. Не обладая деталями, я не могу это никак комментировать», - сказал Песков.

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Как сообщалось, в Приднестровье провели совещание, на котором обсудили подготовку присоединения к РФ. По информации пресс-службы правительства Приднестровья, в частности, был обсужден механизм исполнения указа лидера ПМР Евгения Шевчука о реализации итогов референдума от 17 сентября 2006 года. В результате была определена дорожная карта реализации указа.

Данным документом определено: «Основополагающим направлением внутренней политики Приднестровской Молдавской Республики является приведение правовой системы Приднестровья в соответствие с федеральным законодательством Российской Федерации».

«На мой взгляд, необходимо сверять нашу законодательную базу с Российской Федерацией. Мы все оптимисты, мы не единожды говорили, что наша национальная идея – это признание и вхождение в состав Российской Федерации. Если мы говорим о том, что рано или поздно Россия будет нашим домом, то и жить мы должны по законам этого дома», - сказал премьер Павел Прокудин.

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Шевчук поручил представить план по приведению законодательства республики в соответствии с российским и сроки его реализации.