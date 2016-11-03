Берлин будет активнее поддерживать сотрудничество между общинами Украины и ФРГ

Об этом в среду, 2 ноября, во время конференции в Нюрнберге, посвященной немецко-украинскому партнерству на местном уровне, заявил статс-секретарь министерства экономического сотрудничества и развития Германии Ганс-Йоахим Фухтель, передает Deutsche Welle.

По его мнению, учитывая большой перечень проблем, с которыми столкнулась Украина, углубление сотрудничества между двумя странами должно также состояться и на местном уровне. По словам представителя немецкого правительства, Украина имеет поддержку Немецкого агентства международного сотрудничества, однако этого мало.

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Фухтель сообщил, что министерство экономического сотрудничества и развития, которое он представляет, запускает новую программу поддержки местных общин в Украине, в рамках которой правительство будет выделять на отдельные проекты до 50 тысяч евро общинам, которые учредят новые украинско-немецкие партнерства. "Благодаря этой программе можно будет взяться непосредственно за решение нужд людей на местах", - отметил Фухтель.

Он также призвал украинские и немецкие общины "говорить на равных" и обмениваться собственным опытом, в частности в сферах образования, науки и инфраструктуры. На данный момент действует 47 таких партнерств между общинами Украины и ФРГ. В конференции, которая состоялась в среду, 2 ноября, в немецком городе Нюрнберге, приняло участие около 170 участников, среди которых - более 30 мэров украинских и немецких городов.