Порошенко заявляет, что Украина не отдаст ни кусочка Станицы Луганской в результате разведения войск

Об этом он сообщил в интервью украинским телеканалам.

«Еще до пакета по безопасности делается, чтобы мы завершили процесс разведения войск на трех участках, имеется в виду Золотое, Петровское и завершить Станицу Луганскую. Кстати, подчеркиваю, чтобы опровергнуть любую ложь – ни кусочка поселка (Станицы Луганской не будет отдано российским оккупационным войскам – УНИАН). Украина оттуда не уходит», – заявил он.

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«Украина снимает один наблюдательный пост. С той стороны, со стороны реки (Северский Донец – УНИАН) российско-террористические войска снимают три поста, поэтому нам режим разведения, режим прекращения огня выгоден, потому что «Минск» – дорога к миру», – отметил президент.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

1 октября разведение сил состоялось в Золотом, 7 октября – в Петровском. На 9 октября был запланирован отвод сил возле Станицы Луганской, однако из-за обстрелов со стороны российско-террористических войск Вооруженные силы Украины перенесли сроки отвода сил возле Станицы Луганской.