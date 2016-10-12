В Минобороны заявили о срыве перемирия в Станице Луганской и назвали условия отвода войск
Пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил о нарушении боевиками перемирия в Станице Луганской и назвал условия, при которых произойдет отвод войск.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.
«Перемирие в Станице Луганской не продолжалось и недели, вчера боевики вновь обстреляли наши позиции с противоположной стороны реки Северский Донец», - заявил он.
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Отвечая на вопрос, при каких условиях будет осуществляться отвод сил и техники в Станице Луганской, Лысенко отметил: «Во-первых – это прекращение огня в течение семи дней, затем - сутки на оповещение международной миссии ОБСЕ, которая ведет наблюдение в этом районе, о путях и месте передислокации сил и средств и, собственно, время до трех суток для передислокации личного состава и техники, которая находится на вооружении».
Как сообщал УНИАН, 10 октября заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука отметил, что боевики начали отвод сил в Станице Луганской.
11 октября Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило, что боевики начали частичный отвод подразделений в Станице Луганской.
Напомним, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станицы Луганской.
1 октября разведение сил состоялось в Золотом, 7 октября – в Петровском.