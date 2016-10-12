В Минобороны заявили о срыве перемирия в Станице Луганской и назвали условия отвода войск

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Перемирие в Станице Луганской не продолжалось и недели, вчера боевики вновь обстреляли наши позиции с противоположной стороны реки Северский Донец», - заявил он.

Читайте такжеВ Станице Луганской в ближайшее время не будут разводить силы: Полторак назвал причину

Отвечая на вопрос, при каких условиях будет осуществляться отвод сил и техники в Станице Луганской, Лысенко отметил: «Во-первых – это прекращение огня в течение семи дней, затем - сутки на оповещение международной миссии ОБСЕ, которая ведет наблюдение в этом районе, о путях и месте передислокации сил и средств и, собственно, время до трех суток для передислокации личного состава и техники, которая находится на вооружении».

Как сообщал УНИАН, 10 октября заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука отметил, что боевики начали отвод сил в Станице Луганской.

11 октября Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило, что боевики начали частичный отвод подразделений в Станице Луганской.

Напомним, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станицы Луганской.

1 октября разведение сил состоялось в Золотом, 7 октября – в Петровском.