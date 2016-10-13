Запланированное разведение сил возле Станицы Луганской пока что невозможно – Лысенко

Разведение сил и средств украинских и вражеских войск на участке фронта возле Станицы Луганской пока что невозможно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеВ Донецкой области пьяный боевик на БМП разрушил газораспределительный пункт - разведкаПо словам Лысенко, на Луганском направлении, как и 11 октября, оккупанты снова нарушили «режим тишины» в Станице Луганской.

«Это свидетельствует о том, что разведение сил и средств украинских и вражеских войск на этом участке фронта пока что невозможно», - подчеркнул Лысенко.

Как ранее сообщал УНИАН, восстановление мероприятий по отводу войск в районе Станицы Луганской было запланировано на 13 октября.

12 октября, Андрей Лысенко заявил о нарушении боевиками перемирия в Станице Луганской и назвал условия, при которых произойдет отвод войск.

«Перемирие в Станице Луганской не продолжалось и недели, вчера боевики снова обстреляли наши позиции с противоположной стороны реки Северский Донец», - заявил он.

Напомним, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станицы Луганской.

1 октября разведения сил состоялось в Золотом, 7 октября – в Петровском.