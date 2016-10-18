Песков: "Моторолу" героизирует российское общество, а не государство
В Кремле назвали героизацию уничтоженного российского боевика "Моторолы" Арсения Павлова эмоциональной реакцией российского общества, а не официальной позицией государства.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос УНИАН, будут ли боевика «Моторолу» награждать на государственном уровне в России на фоне героизации в российском обществе, Песков сказал: «Есть общественное мнение, которое четко реагирует на те или иные события, на роль тех или иных людей. Это не является официальной позицией».
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По его словам, такая реакция – «атрибут свободного плюралистического общества, которому кто-то импонирует или нет». Песков отметил, что в данном случае – это солидарность с представителем Донбасса, «который подвергся таким провокационным действиям», что «вполне объяснимо с точки зрения российского общественного мнения».
«Это совершенно самостоятельное явление, которое не носит какого-то официального характера», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Как сообщал УНИАН, 16 октября директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что в Донецке уничтожен террорист «Моторола». В Украине "Моторола" обвиняется в военных преступлениях, в том числе в расстреле пленных.
После сообщения о гибели «Моторолы» на российских федеральных каналах на различных ток-шоу героизировали боевика. В Госдуме РФ предложили его именем назвать школу.