Украинцы массово скупают валюту: что будет с курсом доллара в ближайшее время

Среднесуточный спрос со стороны населения на прошлой неделе вырос до 124 млн долларов, что, возможно, является историческим максимумом.

Украинцы начали массово скупать валюту. Резкий рост спроса привел к усугублению дефицита и более активному вмешательству Национального банка.

Как сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин, на прошлой неделе среднесуточный дефицит валюты на межбанке вырос на 31% и достиг 171 миллиона долларов, что является значительным показателем. На наличном рынке ситуация также ухудшилась: среднесуточный спрос со стороны населения за первые четыре дня недели вырос на 45% – до 124 млн долларов, что может быть историческим максимумом. В то же время продажа валюты населением увеличилась лишь на 2%.

Аналитик объясняет такую динамику несколькими факторами. В частности, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и атак на инфраструктуру растут цены на топливо, газ и удобрения, что заставляет импортеров ускорять закупки. Кроме того, иностранные поставщики предупреждают о пересмотре цен, что также стимулирует спрос. В то же время девальвационные ожидания и рост внутренних цен подталкивают бизнес и население активнее покупать валюту, особенно во время временных откатов курса.

В результате дефицит наличной валюты подскочил на 28% – до 58 млн долларов в день. Это самые высокие уровни спроса с конца 2024 года, когда НБУ перешел к режиму управляемой гибкости курса и на рынке реализовывался отложенный спрос.

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько также отметила, что в течение 16–20 марта объем продажи валюты Национальным банком составил 1,344 млрд долл.

"Это почти на 30% больше, чем неделей ранее, и это самый высокий показатель с начала года. Другими словами, спрос на валюту был высоким, и без действий регулятора курс мог бы вырасти заметнее. Именно поэтому НБУ фактически поддерживал рынок и не давал гривне слишком быстро ослабевать", – сказала Золотько в комментарии УНИАН.

Что будет с курсом валют в Украине

Шевчишин ожидает стабилизации валютного рынка, учитывая активную позицию НБУ. По его прогнозу, курс евро будут удерживать, ведь международная помощь, таможенные поступления и акцизы в основном привязаны к нему. Евро к гривне на межбанке останется в диапазоне 50-51 гривни, а по наличному евро аналитик ожидает "сползания" на уровень, близкий к 51 гривне.

"Доллар будут регулировать через тенденции соотношения евро и доллара. В базовом сценарии на межбанке будут пытаться удерживать 43,5–44 гривень за доллар, что будет поддерживать наличный курс 43,75–44,25 грн. Если спрос достаточно снизится и ситуация выровняется, то в перспективе апреля возможно даже большее снижение. В альтернативном сценарии, в случае усиления ослабления евро, межбанк вернется к 44-44,5 грн, а наличный – к 44,50-45 грн", – считает эксперт.

Золотько же прогнозирует, что с 23 по 27 марта курс доллара останется без резких изменений, хотя отдельные дневные колебания могут быть ощутимыми.

"Курс не будет стоять на месте, но, вероятно, и не выйдет из-под контроля из-за вмешательства Нацбанка. Кроме того, на курс будут влиять и внешние обстоятельства: геополитические риски, события в энергетике, объемы поступления международной помощи, а также достаточность валютных поступлений от экспорта. Все это вместе и будет формировать дальнейшее движение курса", – резюмировала банкир.

23 марта доллар укрепился на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, что резко снизило аппетит инвесторов к риску и повысило спрос на безопасные активы.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня снизился на 10 копеек и составляет 44,05 гривни за доллар, а курс евро не изменился и составляет 51 гривню за евро.

