'Посмотрите, где можно сделать уступки': В РФ жалуются, что США вытесняет их с энергорынков

По словам главы российского МИДа, США претендуют на энергетическое доминирование во всем мире.

США вытесняют Россию со всех энергетических мировых рынков, заявил в интервью одному из российских СМИ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает Интерфакс.

"Наши американские коллеги нам говорят: давайте Украину сейчас урегулируем (причем мы к этому были готовы еще на Аляске, теперь они начинают "колебаться"), посмотрите еще, где можно сделать уступки, и потом у нас с вами откроются огромные экономические перспективы. Параллельно нас вытесняют со всех энергетических мировых рынков", - сказал Лавров.

Глава российского МИДа добавил, что "США приветствовали и приветствуют то, что Россию маргинализируют на европейских энергетических рынках".

"В Сербии вытесняют. Это уже американцы свой вклад вносят. Джозеф Байден начал, а Трамп заканчивает. Это открытая претензия на энергетическое доминирование во всем мире, во всех регионах", - пояснил российский министр, напомнив, что администрация Дональда Трампа ввела санкции в отношении "Лукойла" и "Роснефти".

Лавров почеркнул, что после вытеснения с рынков, "останется только наша собственная территория":

"Американцы к нам придут и скажут, что они за сотрудничество с нами. Но если мы готовы на нашей территории осуществлять взаимовыгодные проекты и предоставлять американцам то, что их интересует, с учетом и наших интересов, то и они должны учитывать наши. Пока мы этого не видим. За пределами российских богатств тоже должны уважать".

Лавров также отметил, что интересы США не должны быть важнее достигнутых ранее международных договоренностей.

"Это необычная ситуация - возвращение к тому, когда не было никаких рамок международных отношений. Было сказано прямо - интересы Соединенных Штатов превалируют над любыми международными договоренностями", - подытожил Лавров.

Санкции США в отношении РФ

Как сообщал УНИАН, в октябре 2025 года США ввели санкции в отношении РФ. Под санкционный удар попали российские нефтяные компании "Лукойл" и "Роснефть".

Из-за санкций РФ была вынуждена продавать свою нефть с рекордными скидками, а один из главных покупателей российской нефти – Индия – частично переориентировалась на закупки нефти из других источников.

Однако после начала войны на Ближнем Востоке, США временно разрешили всем странам покупать подсанкционную российскую нефть.

