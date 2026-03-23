Разработка самолета началась в 2021 году и обошлась в 260 млн долларов.

Самолет радиоэлектронной борьбы Kawasaki EC-2 впервые поднялся в воздух с японской авиабазы, сообщили в группе развития авиации Воздушных сил самообороны Японии.

Самолет создан на базе японского военно-транспортного самолета C-2. Для переоборудования использовался третий серийный C-2 с бортовым номером 68-1203. Такой транспортник, как отмечает портал "Милитарный", по своим размерам и возможностям занимает промежуточное положение между американскими C-17 и C-130.

Разработка началась в 2021 году. Машина предназначена для подавления радиоэлектронных систем противника, что она может делать вне зоны досягаемости вражеской ПВО.

"В боевых условиях самолет будет использовать мощные средства радиоэлектронного подавления для нарушения работы вражеских датчиков – прежде всего систем ПВО и связи – как на земле, так и в воздухе", – отметили аналитики.

Самолет оснащен двумя турбовентиляторными двигателями General Electric CF6. Грузоподъемность составляет около 36 000 кг при максимальной взлетной массе примерно 141 000 кг.

EC-2 пришел на смену единственному в своем роде самолету EC-1, который был снят с эксплуатации. Тот, в свою очередь, был переоборудован из транспортника C-1 и много лет служил в группе радиоэлектронной борьбы на авиабазе Ирума. Часть оборудования с EC-1, в частности систему радиоэлектронного противодействия J/ALQ-5, вероятно, перенесена на новую машину. На разработку EC-2 выделено около 260 миллионов долларов.

EC-2 стал вторым специализированным вариантом C-2 после самолета радиотехнической разведки RC-2, который впервые поднялся в воздух в 2018 году и официально передан Силам самообороны в 2020-м.

Судя по заявлениям японского министерства обороны, EC-2 и RC-2 будут действовать совместно: RC-2 будет заниматься сбором данных об источниках радиоэлектронного излучения противника, а EC-2 – их подавлением.

Почему Kawasaki EC-2 имеет странный вид

Напомним, что самолет-РЭБ имеет крайне специфический вид – его характерной чертой является широкий носовой обтекатель. В нем скрывается главный инструмент этого самолета – система антенн комплекса РЭБ J/ALQ-5 от Toshiba, предназначенная для противодействия радиолокационным станциям. Как именно выглядит этот комплекс, каковы его возможности и характеристики – не разглашается.

