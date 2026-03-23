В пещерах Камбоджи обитают неведомые человечеству животные: что нашли ученые

Камбоджийские пещеры исследованы очень мало, поэтому ученым предстоит еще много открытий биоразнообразия.

Пещеры Камбоджи простираются на тысячи километров и представляют собой уникальные экосистемы с существами, которых нет больше нигде на Земле.

Новое исследование пещер в провинции Баттамбанг выявило ряд новых для науки видов, включая бирюзовую ядовитую гадюку, летающую змею, несколько гекконов, по две микроулитки и многоножки, пишет CNN

Гадюка и три из недавно обнаруженных видов гекконов еще находятся на стадии присвоения названий и характеристики. Остальные открытия уже официально признаны в ходе исследования биоразнообразия, в рамках которого было исследовано 64 пещеры.

Каждая пещера в скалистом карстовом ландшафте Камбоджи функционирует как "лаборатория" эволюции, содержащая множество различных форм жизни, адаптировавшихся к своей нишевой среде обитания, согласно данным британской природоохранной организации Fauna & Flora, которая проводила исследование совместно с Министерством окружающей среды Камбоджи и полевыми экспертами.

"Представьте это как их зарисовку биоразнообразия, где природа снова и снова независимо друг от друга проводит один и тот же эксперимент. Мы анализируем ДНК видов из этих мест, и видим, как проходил эксперимент. Некоторые выглядят одинаково, некоторые - по-разному, и, анализируя это, мы можем получить представление о движущих силах, стоящих за их эволюцией", - прокомментировал эволюционноый биолог Ли Гризмер.

Например, в ходе полевых исследований ученые идентифицировали один вид полосатого геккона, названного Cyrtodactylus kampingpoiensis, но обнаружили четыре различные популяции, эволюционирующие по-разному.

"Если мы хотим сохранить биоразнообразие на планете, нам нужно понимать, что на ней есть. Мы не можем защитить что-либо, если не знаем о его существовании", - сказал Гризмер.

В ходе нового исследования также были обнаружены виды, находящиеся под угрозой исчезновения во всем мире, такие как сундский панголин, зеленый павлин, длиннохвостый макак и северный свинохвостый макак.

Биолог-эколог Пабло Синовас, который принимал участие в исследовании, рассказал, что одно дело исследовать местность днем, и другое дело - ночью. По его словам, "самой интересной частью" было искать таких существ, как змеи и гекконы, ночью, "когда они наиболее активны, когда они выходят из укрытий".

В отчете ученых отмечается, что в некоторых пещерах обитает до миллиона летучих мышей, хотя исследователи не входили в пещеры с большими колониями летучих мышей из-за опасений за здоровье.

Карстовые ландшафты составляют около 9% территории Камбоджи, или 20 000 кв км, говорится в отчете, в котором отмечается, что "значительная часть этой территории до сих пор неизвестна науке". В частности, на одном карстовом холме провинции Баттамбанг было 14 пещер, которые ранее не были обследованы.

"Предстоит еще много исследований", - прокомментировал Синовас, добавив, что они лишь "затронули поверхность" биоразнообразия, которое еще предстоит открыть в экосистемах более широкого ландшафта Камбоджи.

Ранее сообщилось, что за сотни лет в мире родилось менее 100 мулов. Ученые подробно объяснили, в чем причина. Они отметили, что мулы живут дольше лошадей и, как правило, требуют меньше корма, чем лошадь аналогичного размера.

Также ученые сообщали, что мангровым лесам не хватает воздуха. Они предупредили о плачевных последствиях.

