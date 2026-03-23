В Киеве заканчивается отопительный сезон: озвучена дата

Учреждения социальной сферы будут отключаться по индивидуальным заявкам их руководителей.

Столичные власти объявили о завершении отопительного сезона с 24 марта.

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, такое решение городские власти приняли с учетом погодных условий, прогнозируемого потепления и необходимости рационального использования энергоносителей.

"Завершение отопительного сезона позволит жителям избежать лишних начислений за услугу в период повышения температуры воздуха", – говорится в сообщении.

Отключение жилых домов начнется уже с 24 марта. Учреждения социальной сферы – больницы, роддома, школы и детские сады – будут отключаться по индивидуальным заявкам руководителей.

Отопительный сезон в Украине – главные новости

Нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк сообщил, что к началу зимы Украина может не успеть получить от Европы оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры, разрушенной российскими ударами. По его словам, "Укрэнерго" испытывает острую нехватку запчастей, что может помешать ей провести надлежащий ремонт.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщил, что на восстановление Дарницкой ТЭЦ потребуется до трех лет и около 700 млн евро. Он отмечал, что процесс ремонта требует миллиардных вложений и значительного времени, к тому же сохраняется угроза повторных ударов. По мнению эксперта, государству и местным властям необходимо сосредоточиться на строительстве распределенной генерации, которую сложнее уничтожить.

