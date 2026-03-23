Бюджетные Android-смартфоны в 2026 году получат ряд упрощений: что изменится

В 2026 году производители смартфонов серьезно пересмотрят характеристики своих устройств на фоне глобального дефицита оперативной памяти. Об этом пишет портал Android Authority со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station.

Рост цен на ОЗУ, обусловленный высоким спросом со стороны ИИ-компаний, резко скупающих компоненты для серверов, уже начал отражаться на рынке потребительской электроники. Дефицит компонентов вынуждает производителей искать способы снизить себестоимость своих устройств или переосмыслить их спецификации

Инсайдер предсказывает, что рынок бюджетных смартфонов в 2026 году ждут следующие изменения:

Возвращение конфигураций с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ накопителем – такая комбинация заменит более дорогие варианты с 12 гигабайтами.

Появится больше смартфонов с гибридным слотом для SIM-карты и карты памяти microSD.

Некоторые модели получат более простые конструкции: пластиковые корпуса вместо металлических, а также 90 Гц дисплеи с каплевидным вырезом вместо более дорогих панелей с более высокой герцовкой.

Возможно возвращение оптических сканеров отпечатков вместо более дорогих ультразвуковых решений.

Все это делается, чтобы сдержать растущие цены на память, которая только за первый квартал 2026 года подскочила почти на 95%. Согласно прогнозам, этот кризис окажется гораздо сильнее любых потрясений, с которыми рынок смартфонов сталкивалась ранее, включая пандемию и торговые тарифы.

Ранее генеральный директор Nothing Карл Пей предупредил, что грядущие смартфоны станут либо хуже, либо на 20-30% дороже. В то же время есть опасения, что дешевые смартфоны могут постепенно исчезнуть с рынка.

Ранее аналитики спрогнозировали конец эпохи дешевых ПК из-за дефицита памяти. По различных оценкам, нехватка памяти будет сохраняться как минимум до 2027 года.

УНИАН рассказывал, что комплект оперативной памяти на 64 ГБ уже стоит как новый MacBook Air. Причем еще в октябре этот набор вовсе продавался в три раза дешевле.

