Специалисты по закупкам вооружения приехали в Украину, а не США: эксперт ответил Трампу

У Украины есть большой опыт в производстве и эксплуатации дронов-перехватчиков.

Специалисты по закупкам вооружения с Ближнего Востока находятся в Украине, а не в США. Об этом заявил в интервью 24 Каналу авиационный эксперт Константин Криволап.

Он пояснил, что, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что помощь Украине в отношении дронов не нужна, специалисты по закупкам вооружения с Ближнего Востока находятся именно в нашей стране, а не в США.

"Это признание нашего опыта, понимания и умения строить систему. Я не уверен, что даже с замечательным дроном, который есть у американцев, можно построить эффективную систему, а мы смогли построить многоуровневую систему обороны", – сказал Криволап.

Эксперт отметил, что дроны-перехватчики Merops, которые США отправили на Ближний Восток, разработаны именно с помощью украинских наработок. "В Украину приезжала большая группа американских специалистов, которые провели встречи с нашими разработчиками. Вероятно, это были специалисты из DARPA", – сказал эксперт.

Он добавил, что они заслушали около 150-160 проектов, взяли всю информацию и уехали, а потом появляются новости, что они уже выпускают довольно большое количество беспилотников с использованием нашего опыта.

"Изготовили 10 тыс. и передали американской армии. Это не самый худший дрон, но наши дроны в некоторых вопросах даже лучше, чем этот дрон", – подчеркнул Криволап.

Он отметил, что в нынешней ситуации технологии производства дронов меняются за три месяца. "Когда появились первые дроны-перехватчики, например, Sting, который является очень удачным дроном, и мы используем его на линии боевого столкновения, он имеет полуавтоматическое наведение, то есть у него нет искусственного интеллекта. А дроны P1-Sun уже со искусственным интеллектом, условно говоря, ты запускаешь дрон, и дальше он уже сам понимает, что ему делать", – рассказал Криволап.

Помощь Украины в виде дронов

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп заявил, что ему "не нужна помощь" Украины в вопросе противодействия иранским беспилотникам на Ближнем Востоке.

Он даже сказал, что "последний человек, от которого нам нужна помощь, – это Зеленский". При этом он отказался комментировать, приняли ли США помощь Украины в сфере технологий перехвата дронов.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что страны Ближнего Востока обратились к Киеву с просьбой поделиться опытом перехвата "Шахедов". Украина в некоторые из этих стран уже направила своих экспертов.

Вас также могут заинтересовать новости: