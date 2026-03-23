Принцесса Диана готовила Гарри к тому, чтобы он стал королем после своего отца, - СМИ

В то время как разрыв между принцами Уильямом и Гарри углубляется, появилась информация о том, что принцесса Диана когда-то тайно готовила своего младшего сына к возможности стать королем. Об этом пишет Fox News.

Близкий доверенный друг покойной принцессы Уэльской Ричард Кей рассказал в подкасте для издания Daily Mail, что Диана считала, что Уильям уже понимал свое предназначение, но был "застенчивым" и испытывал беспокойство по поводу будущего, которое его ждало.

"Я думаю, что Уильям стал в некоторой степени неожиданностью. Он был застенчивым юношей. Конечно, когда его мать еще была жива, она говорила мне, что на самом деле никогда не думала, что Уильям хочет "высшую должность", как она это называла. Идею, что однажды он наденет корону. В своих мыслях она готовила почву для того, чтобы, возможно, именно Гарри стал преемником своего отца. И у нее было небольшое прозвище для Гарри: она называла его "Добрый король Гарри" - это отсылка к средневековым временам. И, конечно, все сложилось не так", - отметил Кей.

Видео дня

В то же время несколько экспертов по королевской семье, которые общались с Fox News Digital, опровергли эти слова, подчеркнув, что Диана всегда знала, кто станет королем, и это был не Гарри.

"Принц Уильям не выходил на арену, агитируя за корону. Он созрел для этого. Эта траектория хорошо согласуется с современной монархией, которая ценит долг выше амбиций. Это позиционирует его как рассудительного, взвешенного и, что самое главное, не высокомерного. Зато те, кто громко требует внимания, обычно демонстрируют именно то, почему они с самого начала не подходили для высшей должности. Это похоже не столько на пророческое предсказание, сколько на то, как мать справляется с двумя очень разными маленькими мальчиками", - сказала Fox News Digital Кинси Скофилд, ведущая программы "Kinsey Schofield Unfiltered".

По ее словам, принцесса Диана пыталась смягчить судьбу своего старшего сына.

"Диана очень чутко относилась к тому, что Гарри чувствовал себя второстепенным, поэтому выдвижение идеи о "добром короле Гарри" выглядит скорее как эмоциональное уравновешивание, а не как конституционная прозорливость. Принц Уильям всегда был интровертом, на которого с самого начала легла тяжелая ноша ожиданий. Диана не столько предвидела судьбу, сколько пыталась ее смягчить", - подчеркнула она.

Скофилд добавила:

"Монархия никогда не сомневалась в преемственности, только в настроениях. Диана лучше других понимала эмоциональные затраты, связанные с этой ролью, и видела, что Уильям глубоко это чувствовал. Вопрос о том, хочет ли он этого, не был сомнением в отношении института; это было признанием того, что эта работа имеет свою психологическую цену. Это материнский реализм, а не конституционная тревога".

В то же время Кей сказал, что раньше люди также думали о том, не подойдет ли принцесса Маргарет на роль монарха лучше, чем ее сестра, принцесса Елизавета.

"Я думаю, что общее мнение таково: "мы выбрали правильного человека", и я считаю, что мы выбрали правильного человека. Мы выбрали правильного человека в лице Уильяма как принца Уэльского. Кажется, он вжился в эту роль. Как наблюдатели, мы, пожалуй, все соглашались, что он казался немного сдержанным, немного неохотным, немного застенчивым. Но он действительно вжился в эту роль. Что мне очень нравится в том, что я видел в нем... это то, что он предлагает довольно необычные подходы к королевской роли. Я думаю, он осознает, что некоторые аспекты монархии... не находят отклика у современной общественности. И я думаю, он понимает, что ему придется внести некоторые серьезные изменения, чтобы обеспечить ее выживание", - объяснил он.

Также Скофилд подчеркнула, что в последние годы своей жизни Диана дала понять, кто когда-то станет королем.

"Давайте будем честными: в интервью для программы BBC "Панорама" она ни разу не намекала, что принц Гарри станет будущим королем. По ее собственным словам, если бы линия престолонаследия когда-нибудь пропустила кого-то, она указала бы прямо мимо тогдашнего принца Чарльза на принца Уильяма. Это не двусмысленность. Это убеждение. Она точно знала, кто, по ее мнению, должен был бы носить корону. Это был ее первенец", - сказала она.

Королевская семья - последние новости

Ранее была раскрыта ранняя ссора Гарри с королевской семьей из-за Меган Маркл. По словам инсайдеров, именно эта ситуация стала одним из первых серьезных конфликтов между Гарри и институтом монархии.

Также СМИ сообщали, что новый фильм о принцессе Диане поссорил ее сыновей Уильяма и Гарри. Речь идет о проекте для стриминговой платформы Netflix, который якобы планируют выпустить в 2027 году - к 30-й годовщине гибели Дианы.

Вас также могут заинтересовать новости: