Безоговорочный лидер: назван самый популярный автомобиль на крупнейшем рынке Европы

Безоговорочным лидером немецкого рынка новых автомобилей в 2026 году (с начала года по февраль) стал Volkswagen Golf, занявший 3,5% рынка. Он занял первое место даже несмотря на снижение показателей на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщает Focus2Move.
Это неудивительно – за десятилетия с момента дебюта в 1974 году Volkswagen Golf стал воплощением доступности, надежности и экономичности. Дополнительным преимуществом модели является ее высокая ликвидность на вторичном рынке.
Второе место среди самых популярных автомобилей в Германии занял компактный кроссовер Volkswagen Tiguan, который, по оценкам экспертов, удачно сочетает комфорт, современные технологии и универсальность.
Третью позицию в рейтинге занял кроссовер Volkswagen T-Roc, который пользуется популярностью благодаря сочетанию яркого дизайна, высокой функциональности и имиджа надежного автомобиля для повседневного использования.
В целом десятка лидеров в Германии выглядит так:
- Volkswagen Golf (-10,3%)
- Volkswagen Tiguan (-28,6%)
- Volkswagen T-Roc (-31%)
- Skoda Octavia (-1,7%)
- Opel Corsa (+21,7%)
- Skoda Elroq (+790,5%)
- Audi A6 (+48,6%)
- Volkswagen Passat (-21,6%)
- BMW X1 (+4%)
- Mercedes GLC (-5,9%)
Недавно Volkswagen представил новый кроссовер ID. Cross – модель была скрыта под яркой камуфляжной пленкой. Дизайн автомобиля выполнен в стиле Volkswagen Pure Positive. По габаритам кроссовер напоминает Volkswagen T-Cross: он получил высокий капот и двухуровневую оптику.
А еще ранее УНИАН писал, что компания Volkswagen прекратит производство машин на своем предприятии в Дрездене. Закрытие производственной линии произошло на фоне слабых продаж в Китае, сниженного спроса в Европе, а также из-за американских пошлин, которые оказывают негативное влияние на реализацию автомобилей в США.