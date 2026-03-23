Безоговорочный лидер: назван самый популярный автомобиль на крупнейшем рынке Европы

Эта модель считается доступным, надёжным и экономичным автомобилем, который практически идеально подходит для семейного использования.

Безоговорочным лидером немецкого рынка новых автомобилей в 2026 году (с начала года по февраль) стал Volkswagen Golf, занявший 3,5% рынка. Он занял первое место даже несмотря на снижение показателей на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщает Focus2Move.

Это неудивительно – за десятилетия с момента дебюта в 1974 году Volkswagen Golf стал воплощением доступности, надежности и экономичности. Дополнительным преимуществом модели является ее высокая ликвидность на вторичном рынке.

Второе место среди самых популярных автомобилей в Германии занял компактный кроссовер Volkswagen Tiguan, который, по оценкам экспертов, удачно сочетает комфорт, современные технологии и универсальность.

Третью позицию в рейтинге занял кроссовер Volkswagen T-Roc, который пользуется популярностью благодаря сочетанию яркого дизайна, высокой функциональности и имиджа надежного автомобиля для повседневного использования.

В целом десятка лидеров в Германии выглядит так:

Volkswagen Golf (-10,3%) Volkswagen Tiguan (-28,6%) Volkswagen T-Roc (-31%) Skoda Octavia (-1,7%) Opel Corsa (+21,7%) Skoda Elroq (+790,5%) Audi A6 (+48,6%) Volkswagen Passat (-21,6%) BMW X1 (+4%) Mercedes GLC (-5,9%)

Немецкие автомобили – последние новости

Недавно Volkswagen представил новый кроссовер ID. Cross – модель была скрыта под яркой камуфляжной пленкой. Дизайн автомобиля выполнен в стиле Volkswagen Pure Positive. По габаритам кроссовер напоминает Volkswagen T-Cross: он получил высокий капот и двухуровневую оптику.

А еще ранее УНИАН писал, что компания Volkswagen прекратит производство машин на своем предприятии в Дрездене. Закрытие производственной линии произошло на фоне слабых продаж в Китае, сниженного спроса в Европе, а также из-за американских пошлин, которые оказывают негативное влияние на реализацию автомобилей в США.

