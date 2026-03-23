Германия профинансирует производство 15 тысяч дронов-перехватчиков STRILA для Нацгвардии

Германия профинансирует производство 15 тысяч украинских дронов-перехватчиков STRILA для подразделений Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает посольство Германии в Украине на своей странице в Facebook.

Отмечается, что многомиллионная сделка также предусматривает обучение, логистическую поддержку и дальнейшую совместную разработку беспилотников.

В посольстве добавили, что производство дронов-перехватчиков будет расширено благодаря совместным усилиям немецкой компании Quantum Systems и украинского производителя WIY Drones, специализирующихся на разработке беспилотных систем. Система STRILA производится в Украине для оперативной доставки на поле боя.

