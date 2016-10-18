Главарь "ДНР" назвал "организатора" ликвидации "Моторолы"

Об этом он заявил в эфире одного из пропагандистских российских каналов.

"На сегодняшний день могу сказать следующее, что эта операция была разработана СБУ", - считает он.

Кроме того, Захарченко подчеркнул, что о конкретных исполнителях пока "рано говорить", их объявят по окончанию следствия.

Читайте также"Какой ты после этого на х*** офицер": Савченко ответила на угрозы Захарченко из-за уничтожения "Моторолы" (видео)Напомним, одного из главарей боевиков "ДНР" Арсена Павлова, известного как "Моторола", ликвидировали вечером 16 октября. По предварительной информации, его взорвали в лифте дома, в котором он проживал.

Ранее главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на Арсения Павлова ("Моторолу") Киев "объявил войну "ДНР". Вскоре в "ДНР" заявили, что им известно, кто заказал убийство террориста "Моторолы".