Сотрудник венгерской военной разведки использовал для вербовки дипломатические учреждения.

Контрразведка Службы безопасности Украины установила личность разведчика венгерской военной разведки, который руководил агентурной сетью, разоблаченной СБУ весной 2025 года в Закарпатье.

Как сообщает Служба в своем Telegram-канале, тогда СБУ задержала двух участников шпионской ячейки, которые собирали данные о военной защищенности региона, местных общественно-политических настроениях и возможной реакции населения в случае ввода туда венгерских войск.

"По материалам дела, деятельностью иностранной агентуры руководил кадровый сотрудник венгерской военной разведки – Золтан Андре. Установлено, что именно он проводил в Венгрии агентурные встречи с одним из своих информаторов из Закарпатья, который шпионил в западном регионе Украины, и за это был задержан контрразведкой СБУ", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Расследование выяснило, что с 2016 по 2020 год Андре находился в Грузии, где вел разведывательную деятельность "под прикрытием" представителя дипломатической миссии Венгрии. После возвращения с Южного Кавказа с 2021 года он начал разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

В этом же году он лично завербовал бывшего военного из Береговского района и перевел его в "режим ожидания". А уже в сентябре 2024 года Андре "активировал" агента и поручил ему шпионить в Закарпатье.

Что искал предатель

Отмечается, что было задокументировано, как предатель разведывал места дислокации Сил обороны. В частности, пытался выявить боевые позиции украинской противовоздушной обороны, защищающей небо западного региона Украины.

Кроме того, по поручению Андре, агент должен был подыскать "кандидатов" для вербовки в агентурный аппарат венгерской военной разведки. В зоне особого внимания иностранного спецслужбиста находились бывшие и кадровые военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов Украины.

Венгерские дипломатические представительства

В Службе отметили, что согласно имеющимся данным, Андре использовал для вербовки возможности венгерских дипломатических учреждений в Закарпатье, в которые местные жители подавали анкеты с персональными данными для получения венгерского гражданства.

Для привлечения к сотрудничеству иностранный спецслужбист обещал деньги и различные преференции от Венгрии.

Установлено, что вербовочные беседы и агентурные встречи Андре в основном проводил в собственном автомобиле. Для конспирации он использовал оперативный псевдоним.

Контрактница ВСУ и поставки наркотиков

Так, следующей фигуранткой, которую Андре привлек к сотрудничеству, стала бывшая контрактница одной из боевых бригад Вооруженных сил Украины, которую вскоре вместе с другим агентом задержала Служба безопасности.

Кроме того, установлен еще один военнослужащий ВСУ, которого венгерский военный разведчик пытался вовлечь в сотрудничество. Этому человеку вместо денежного вознаграждения он обещал регулярные поставки наркотических средств для "личных нужд".

Участников сети продолжают искать

В настоящее время контрразведка СБУ продолжает комплексные мероприятия по установлению всех участников венгерской агентурной сети, действовавших в ущерб Украине.

"Каждый из злоумышленников будет найден и привлечен к ответственности за преступления против нашего государства", – подчеркнули в Службе.

Венгрия против "Ощадбанка" и коммуникация с ЕС

Как сообщал УНИАН, 5 марта в Венгрии были задержаны две инкассаторские машины "Ощадбанка" вместе с бригадой из 7 сотрудников во время регулярной перевозки валюты и банковских металлов между Австрией и Украиной.

В грузе находилось 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота, оформленных в соответствии с международными правилами.

Впоследствии издание The Guardian сообщило, что во время перехвата бронированных автомобилей венгерские силовики применили к украинцу методы, напоминающие пытки. Речь идет о принудительном введении неизвестной инъекции одному из задержанных сотрудников "Ощадбанка".

Позже издание Politico сообщило, что Европейский Союз ограничивает поток конфиденциальной информации в Венгрию, а лидеры встречаются в небольших группах из-за подозрений, что правительство премьер-министра страны Виктора Орбана делится информацией с Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: