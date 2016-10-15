Порошенко представил нового главу Харьковской ОГА Юлию Светличную

Об этом передает корреспондент УНИАН.

«Сегодня я хотел бы представить нового председателя Харьковской областной государственной администрации... Был очень жесткий и конкурентный конкурс, и его выиграла Юлия Александровна Светличная. Этот неоспоримый факт вносит серьезную коррективу в гендерную составляющую кадровой политики, которая была очень популярна и распространена в Украине. И я рад, что в коллективе председателей областных государственных администраций наконец появилась фантастическая женщина-профессионал», - заявил глава государства.

Как сообщал УНИАН, в.и.о. руководителя области Светличная выиграла конкурс на должность председателя Харьковской ОГА.

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29 августа президент Порошенко назначил председателя Харьковской областной госадминистрации Игоря Райнина главой Администрации президента. В.и.о. председателя Харьковской ОГА была назначена Светличная. В начале сентября был объявлен конкурс на должность председателя Харьковской ОГА, к участию в котором были допущены 10 кандидатов.