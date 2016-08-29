Изменения в команде Порошенко: Ложкин возглавил Национальный инвестиционный совет, а Райнин стал главой АП

Об этом он заявил во время Национального совета реформ, отметив, что Ложкин станет председателем Национального инвестиционного совета.

"Я принял решение, что мы делегируем Бориса Евгеньевича на это чрезвычайно ответственное направление работы", - подчеркнул президент.

При этом Порошенко поблагодарил Ложкина за его работу на посту главы АП.

Президент добавил, что Ложкин остался советником Порошенко и на ответственной позиций в Нацсовете реформ.

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По словам главы государства, Национальный инвестиционный совет должен стать мощным инструментом формирования инвестиционной политики государства, а лично Борис Ложкин был и остается политическим «тяжеловесом», влияющим на экономические процессы в стране.

Также Порошенко сообщил, что на должность главы АП назначен председатель ОГА Харьковской обл. Игорь Райнин.

"Мной принято решение о назначении Игоря Райнина на должность главы АПУ", - отметил Порошенко, отметив успешную работу Райнина на должности председателя Харьковской ОГА.

Президент выразил надежду, что Райнин сумеет распространить успехи своей работы на Харьковщине на всю Украину.

При этом Порошенко пообещал обнародовать соответствующие указы в отношении Ложкина и Райнина сегодня.