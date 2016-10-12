Путин заявил, что Россия была вынуждена "защищать русскоязычное население" на Донбассе и в Крыму

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на форуме «Россия зовет».

«Подчеркну, что мы были вынуждены защищать русскоязычное население на Донбассе, вынуждены были отреагировать на стремление людей, живущих в Крыму, вернуться в состав РФ», - заявил Путин.

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По его словам, Запад тут же начал раскручивать «новый маховик антироссийской политики и введения санкций».

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.