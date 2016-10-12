ПАСЕ предлагают вновь осудить аннексию Крыма РФ и призвать Москву вывести войска из Украины - проект резолюции

Об этом говорится в резолюции «Политические последствия конфликта в Украине», докладчиком которой выступила депутат от Чехии Кристина Зеленкова (Комитет по политическим вопросам и демократии), которая будет проголосована в среду в рамках осенней сессии ПАСЕ. Предварительно проект резолюции был согласован в рамках комитета 21 июня этого года.

В проекте резолюции говорится, что Ассамблея еще раз подтверждает свою приверженность принципу мирного урегулирования споров и независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ». «Что касается Крыма, то Ассамблея вновь осуждает незаконную аннексию полуострова и его продолжающуюся интеграцию в Российскую Федерацию, что является нарушением норм международного права и Устава Совета Европы. Ассамблея сожалеет, что, несмотря на продолжающийся отказ международного сообщества признать аннексию Крыма Российской Федерацией и применение различных видов санкций против РФ и ее граждан, не только аннексия не была отменена, но и положение в области прав человека на полуострове продолжает ухудшаться», - говорится в проекте резолюции.

Поэтому Ассамблее предлагается вновь заявить о своей поддержке мирного урегулирования конфликта и Минскому процессу». «В этой связи Ассамблея еще раз просит РФ вывести свои войска с территории Украины и прекратить военные поставки сепаратистам, просит все стороны ответственно и добросовестно выполнять обязательства, взятые в рамках Минских договоренностей и в рамках Пакета мер по их реализации, начиная с полного соблюдения режима прекращения огня», - отмечается в проекте документа.

Что касается продолжающегося конфликта на востоке Украины, Ассамблее предлагается выразить «глубокую обеспокоенность по поводу нарушения режима прекращения огня, которое происходит в нарушение Минских договоренностей и Пакета мер по его выполнению от февраля 2015 года». «Эскалация насилия вдоль линии соприкосновения на Донбассе привела к увеличению числа жертв среди гражданского населения, что было вызвано обстрелами. Ассамблея также выражает сожаление в связи с увеличением нарушений обязательств по отводу вооружений и об ограничении свободы передвижения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», - отмечается в проекте.

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В документе также указана позиция Ассамблеи относительно проведения местных выборов на Донбассе. В частности, для того, чтобы они были проведены в соответствии с украинским законодательством и соответствовали международным стандартам, должно быть гарантировано улучшение безопасности среды, что должно произойти после отвода войск и вооружения, а места хранения вооружения должны быть под международным наблюдением. Также все украинские партии должны иметь возможность принять участие в выборах, а украинские СМИ - освещать избирательную кампанию. Кроме того, должны иметь право проголосовать временно перемещенные лица.

Ассамблее также предлагается присоединиться к призыву комиссара по правам человека Совета Европы относительно гарантий ответственности за серьезные нарушения прав человека, совершенные во время конфликта. «Виновные в совершении тяжких преступлений, таких, как незаконные убийства, насильственные исчезновения и пытки по обе стороны от линии столкновения, должны быть привлечены к ответственности», - отмечается в проекте резолюции.

«В Ассамблее убеждены, что только демократическая Украина со стабильными, эффективными и подотчетными учреждениями, выполняя обещание Майдана реформировать коррупционную и олигархическую систему, будет сильной и процветающей Украиной, которая будет в состоянии остановить внешнюю агрессию и восстановить мир», - говорится в проекте документа.

Кроме того, Ассамблее предлагается выразить сожаление по поводу того, что конфликт и действия РФ «подорвали общую стабильность и безопасность на континенте, равно как и достижение стратегического партнерства, которые были сделаны из РФ за последние десятилетия».

«Ассамблея призывает государств-члены СЕ сделать все, что в их силах, чтобы поддержать мирный процесс в Украине, предотвратить эскалацию насилия с опасными последствиями для гражданской жизни в зоне конфликта или переход в замороженный конфликт, что продолжит нестабильность и опасность в Украине и по всей Европе. Со своей стороны, Ассамблея может служить уникальной платформой для диалога и межпарламентскому сотрудничеству и сделать позитивный вклад в мирное решение конфликта, помогая строить доверие», - говорится в проекте документа.

Вместе с тем Ассамблее предлагается выразить сожаление в связи с тем, что до этого она «не была способной играть свою роль парламентской дипломатии потому что российские парламентарии не принимают участия в ее деятельности». «Ассамблея повторяет свой призыв к российскому парламенту приобщиться к конструктивному диалогу с Ассамблеей во взаимном уважении», - отмечается в проекте резолюции.

Как сообщал УНИАН, в Страсбурге 10 октября открылась осенняя сессия ПАСЕ. На повестке дня — конфликт на востоке Украины, ситуация в Турции, «Панамские бумаги» и прочее.

В частности, сообщалось, что украинский вопрос будет обсуждаться в среду, 12 октября. В повестке дня два доклада: «Политические последствия конфликта в Украине», автором которого является депутат от Словакии Кристина Зеленкова и «Средства правовой защиты в случае нарушения прав человека на украинских территориях, которые находятся вне контроля украинской власти», автором которого выступила депутат от Германии Мари Луиза Бек.

Кроме того, члены украинской делегации надеялись на дебаты относительно санкций против РФ и российской делегации.

Пленарные заседания ПАСЕ будут проходить до 14 октября включительно.