Великобритания не пойдет на уступки в вопросе суверенитета Украины - Джонсон

Об этом написал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на своей странице в Twitter после встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

Читайте такжеЛавров рассказал студентам об "отсутствии правовой проблемы" с признанием Западом аннексии Крыма

Productive 1st meeting w/ #Ukraine FM @PavloKlimkin. UK will not compromise on sovereignty of any part of #Ukrainepic.twitter.com/tj4KVFPttS