Великобритания не пойдет на уступки в вопросе суверенитета Украины - Джонсон

03:11, 02 сентября 2016
Политика
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Лондон не пойдет на уступки в вопросе суверенитета и территориальной целосности Украины.

REUTERS

Об этом написал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на своей странице в Twitter после встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

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"Продуктивная первая встреча с украинским министром Павлом Климкиным. Великобритания не пойдет на компромисс относительно суверенитета ни одной из частей Украины", – написал дипломат.

Как отмечает ZN.ua, запись в своем микроблоге Джонсон сделал, пообщавшись с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным на встрече глав внешнеполитических ведомств стран ОБСЕ в Германии. Инициатором встречи выступил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Как сообщал УНИАН ранее, Великобритания и дальше будет продолжать давление на Россию, призывая Москву к выполнению договоренностей в рамках Минского процесса и его возвращению в международное правовое поле.

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