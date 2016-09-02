Великобритания не пойдет на уступки в вопросе суверенитета Украины - Джонсон

Об этом написал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на своей странице в Twitter после встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

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Productive 1st meeting w/ #Ukraine FM @PavloKlimkin. UK will not compromise on sovereignty of any part of #Ukrainepic.twitter.com/tj4KVFPttS — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 1, 2016

"Продуктивная первая встреча с украинским министром Павлом Климкиным. Великобритания не пойдет на компромисс относительно суверенитета ни одной из частей Украины", – написал дипломат.

Как отмечает ZN.ua, запись в своем микроблоге Джонсон сделал, пообщавшись с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным на встрече глав внешнеполитических ведомств стран ОБСЕ в Германии. Инициатором встречи выступил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Как сообщал УНИАН ранее, Великобритания и дальше будет продолжать давление на Россию, призывая Москву к выполнению договоренностей в рамках Минского процесса и его возвращению в международное правовое поле.