В МИД Великобритании заявили, что будут продолжать давление на Россию для выполнения ею Минских соглашений

Об этом заявил руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон сегодня во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, сообщили УНИАН в пресс-службе МИД.

Отмечается, что Климкин ознакомил британского коллегу с провокационными действиями РФ в оккупированном Крыму и эскалацией на Донбассе.

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Джонсон заверил, что Великобритания поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также министры договорились провести встречу в ближайшее время во время одного из международных мероприятий.

Руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании также принял приглашение Климкина осуществить визит в Украину в ближайшее время, сообщили в МИД.