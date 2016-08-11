В МИД Великобритании заявили, что будут продолжать давление на Россию для выполнения ею Минских соглашений
Великобритания и дальше будет продолжать давление на Россию, призывая Москву к выполнению договоренностей в рамках Минского процесса и его возвращению в международное правовое поле.
Об этом заявил руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон сегодня во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, сообщили УНИАН в пресс-службе МИД.
Отмечается, что Климкин ознакомил британского коллегу с провокационными действиями РФ в оккупированном Крыму и эскалацией на Донбассе.
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Джонсон заверил, что Великобритания поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Также министры договорились провести встречу в ближайшее время во время одного из международных мероприятий.
Руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании также принял приглашение Климкина осуществить визит в Украину в ближайшее время, сообщили в МИД.