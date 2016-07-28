МИД о присоединении Крыма к российскому округу: Украденное останется украденным и в другом доме

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сказал на открытии фотовыставки: "Пропавшие без вести и погибшие за период оккупации Крыма Российской Федерацией", комментируя соответствующий указ президента РФ.

"МИД выражает решительный протест Российской Федерации в связи с ликвидацией так называемого "Федерального округа Крыма" и присоединением его к Южному федеральному округу", - сказал он.

При этом Кислица не исключил распространения на Южный федеральный округ РФ санкций западных государств, введенных в связи с аннексией Крыма.

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“Если кто-то думает, что украденное можно перенести в другой дом, и оно перестанет быть украденным, - это весьма ошибочная политика. Более того, тот, кто будет прятать у себя украденное, в данном случае украли Крым, тот становится сообщником воров. Здесь может случиться так, что санкции, которые действуют непосредственно на территории Крыма, серьезные партнеры, международные организации и страны могут распространить и на тот же Южный федеральный округ”, - сказал Кислица.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июля, президент РФ Владимир Путин своим указом присоединил оккупированный Крым к Южному федеральному округу, таким образом ликвидировав "Крымский федеральный округ".

Теперь в Южный федеральный округ входят Республика Адыгея (Адыгея), Республика Калмыкия, оккупированный Крым, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, оккупированный Севастополь.

"Крымский федеральный округ" Россия создала после того, как аннексировала украинский Крым в марте 2014 года.