Путин упразднил "Крымский федеральный округ"
По указу президента России Владимира Путина "Крымский федеральный округ" упраздняется как самостоятельная единица и входит в состав Южного федерального округа РФ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс службе Кремля. "В целях повышения эффективности деятельности федеральных органов государственной власти постановляю преобразовать Южный федеральный округ и Крымский федеральный округ в Южный федеральный округ", - говорится в указе Путина.
Читайте такжеЛидеры НАТО и Украины требуют от России отменить аннексию Крыма - заявление
Кроме того, Путин назначил Владимира Устинова полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе.
Теперь в Южный федеральный округ входят Республика Адыгея (Адыгея), Республика Калмыкия, оккупированный Крым, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, оккупированный Севастополь.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Другим указом Путин отправил в отставку полпреда по "Крымскому федеральному округу" Олега Белавенцева. Он переведен на аналогичный пост в Северо-Кавказском федеральном округе.
"Крымский федеральный округ" Россия создала после того, как аннексировала украинский Крым в марте 2014 года.