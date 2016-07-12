The Wall Street Journal прогнозирует, что после саммита в Польше НАТО будет с Россией на грани

Об этом говорится в статье политического обозревателя The Wall Street Journal Джулиана Барнса, передает Лига.Новости.

Лидерам Североатлантического альянса, считает автор, "придется объяснить" свои действия в непосредственной близости от РФ тем, кто заседает в Кремле. Именно для этого завтра, 13 июля, представители блока встретятся с послом РФ при НАТО Александром Грушко.

Кроме головной боли с тем, как и где развернуть войска в Польше и странах Балтии, Альянсу нужно решить и другие насущные проблемы, одной из которых является разработка новых схем более тесного сотрудничества с ЕС в центральном Средиземноморье, а также создание цельного черноморского флота НАТО.

Новый командующий сил Альянса в Европе Кертис Скапарротти получил от лидеров Запада задание переформатировать силы блока под сдерживание угрозы со стороны РФ и привести их в состояние, когда реагирование на угрозу происходит практически мгновенно - без катастрофического промедления. Также американский генерал будет контролировать разработку "предохранительных механизмов" для того, чтобы случайно и непреднамеренно "не вляпаться" в конфликт с Кремлем, и ломать голову над тем, как собрать в кучу и сделать эффективными мультинациональные батальоны на восточной границе блока.

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Как будут развиваться отношения НАТО с Москвой, будет зависеть от "поведения россиян в ближайшие месяцы" и наличия у президента РФ Владимира Путина желания оставить в покое Украину. Такое мнение, пишет Wall Street Journal, высказала экс-глава Госдепа США Мадлен Олбрайт, которая провела в Варшаве несколько встреч с чиновниками и военными экспертами. Она считает, что Путин повысил напряжение в отношениях с Альянсом, чтобы замаскировать российские экономические проблемы.

"Когда у твоей страны дела идут плохо, нужны внешние враги", - коротко пояснила поведение кремлевского лидера Олбрайт, выразив опасение, что "совладать с российскими провокаторами будет непросто".

Самый кошмарный сценарий, которого опасается Вашингтон, предполагает эскалацию конфликта на фоне какого-то недопонимания в регионе, где сосредоточено большое количество наземных, военно-воздушных и морских сил сторон. Такое уже было во времена холодной войны, отмечает автор статьи, даже если лидеры НАТО постоянно заверяют в том, что "невозможно вернуться" к условиям того исторического периода. А вот некоторые чиновники все же опасаются, что подобные стресс-инциденты очень даже вероятны, пишет издание.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в связи с саммитом НАТО в Варшаве заявила, что Альянс концентрирует свои усилия на «сдерживании» несуществующей «угрозы с Востока».