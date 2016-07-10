МИД России о саммите НАТО: альянс концентрирует усилия на "сдерживании" несуществующей "угрозы с Востока"

Североатлантический альянс концентрирует свои усилия на «сдерживании» несуществующей «угрозы с Востока».

Об этом сказано в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой в связи с саммитом НАТО в Варшаве. Документ размещен на сайте МИД РФ.

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«Российская сторона внимательно изучает решения состоявшегося 8-9 июля в польской столице саммита Североатлантического альянса.

Однако даже первичный анализ итогов встречи показывает, что НАТО продолжает существовать в некоем военно-политическом «зазеркалье». Вопреки объективным интересам поддержания мира и стабильности в Европе, необходимости сопряжения потенциалов всех ответственных международных игроков в противодействии реальным, а не надуманным вызовам современности, альянс концентрирует свои усилия на «сдерживании» несуществующей «угрозы с Востока»», - заявила Захарова.

По ее словам, «разительный дисбаланс в укреплении натовских флангов на фоне беспрецедентных масштабов исходящей с южного направления террористической опасности свидетельствует о все более очевидном отрыве политики блока от действительно насущных потребностей по защите и обеспечению безопасности граждан государств-членов НАТО».

По ее мнению, в Североатлантическом альянсе пытаются «демонизировать» РФ.

«Попытки же «демонизации» России с целью оправдания предпринимаемых шагов в сфере военного строительства, отвлечения внимания от деструктивной роли альянса и его отдельных союзников в провоцировании кризисов и поддержании очагов напряженности в различных регионах мира приобретают и вовсе гипертрофированные формы», - сказала Захарова.

При этом, по ее словам, «по-прежнему сознательно игнорируются долгосрочные негативные последствия и риски для всей системы евроатлантической безопасности, возникающие в результате целенаправленных действий Вашингтона и Брюсселя по изменению существующего баланса сил, в т.ч. форсированной реализации противоракетных планов США/НАТО в Европе».

Вместе с тем Захарова заявила, что РФ ожидает подробные разъяснения представителей альянса о натовских усилениях по всем «азимутам» в ходе предстоящего 13 июля очередного заседания Совета Россия-НАТО на уровне постоянных представителей.

Как сообщал УНИАН, в Варшаве 8-9 июля состоялся саммит НАТО.

В итоговой декларации саммита союзники высказались за углубление сотрудничества НАТО с партнерами в регионах Черного и Балтийского морей и на Западных Балканах.

В документе также указано, что НАТО не является угрозой для какой-либо страны.

"В этом духе мы остаемся готовыми к содержательному диалогу с Россией", - отмечается в документе.

Лидеры стран-членов НАТО подчеркнули, что будут продолжать искать конструктивные отношения с РФ, "когда действия России сделают это возможным".